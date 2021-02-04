Euro
8.5567
-0.8%
Dolar
7.1272
-0.52%
Altın
415.22
-1.62%
Borsa
1.539
0.35%
Bitcoin
267.300
4.91%
EXEN Coin
16.22
-7.04%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Barış Arduç: Önce iş sonra çocuk

    Geçtiğimiz temmuz ayında Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç evliliklerine dair sorulara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Arduç: Önce iş sonra çocuk

    'Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay Temmuz 2020’de mutluluğa imza atmıştı.

    Barış Arduç önceki gün Levent’te görüntülendi. 13.00’te geldiği menajerlik şirketinden akşam 22.00’de ayrıldı. Oyuncu, evliliğine dair sorulara şu yanıtı verdi:

    "ÖNCE İŞ"

    “Gayet güzel gidiyor. Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. Kısmet nasip. Önce işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz gerçekleşir inşallah.”

    Barış Arduç: Önce iş sonra çocuk #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir