Barış Ardunç: Evlilik sembolik bir şey

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Gupse Özay ile dünyaevine giren yakışıklı oyuncu, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi" dedi.

Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu yakın arkadaşı Engin Öztürk ve İbrahim Kutluay ile Bebek’te bir mekanda yemek yedi.

"7 YILDIR BERABERİZ"

Eşi Gupse Özay’ın evde olduğunu söyleyen Arduç,”Yazarak çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu, değişen bir şey yok. Tadımız keyfimiz yerinde. İnşallah doğal afetlerde işin içinde, memleketin güzel günlerin beklediği iyi zamanlara denk geliriz, keyifli keyifli sohbet ederiz uzun uzun. Çok fazla konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'E TAŞINMIYORUZ"

İzmir’de yaşanan depreme değinen Arduç, ”İzmir depremiyle alakalı biraz canımız sıkkın." diye konuştu. İzmir’e yerleşecekleri yönündeki haberleri yalanlayan Arduç, ”Hayır, İstanbuldayız." diye konuştu.