Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk barıştı Ünlü fenomen Eylül Öztürk, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Kenan Barış Özkan ile evliliğini kurtardığını duyurdu.

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İlk sosyal fenomenlerden Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyordu.

Evliliklerinde problemler yaşadıklarını doğrulayan Eylül Öztürk, içini sosyal medya hesabına dökmüştü. Destek aldıklarını belirten çift sorunlarını Mısır tatilinde aştı ve çiftten barış fotoğrafı geldi.

"Birbirimize vakit ayıramadık"

Öztürk, "Çocuklarımız dünyaya geldikten sonra birbirimize yeterli vakti ayıramadık" dedi.

"Anlaşma yaptık"

Eylül Öztürk "Kenan ile bir daha birbirimizi kırmamak üzere bir anlaşma yaptık" diyerek Mısır'da çekilmiş bu aile pozunu paylaştı.

'En azından denedik'

Daha sonrasında ise 'En azından denedik' notu düşerek bu eğlenceli kareleri paylaştı.