Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, buzlarla kaplı Çıldır Gölü'nde drift yaptı.

Merhum şarkıcı Barış Manço'nun prodüktör ve drift pilotu oğlu Doğukan Manço, son paylaşımıyla gündeme geldi.

Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan, Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü’nde drift gösterisi gerçekleştirdi. Gölün çatlakları arasında adeta sov yapan pilotlar eşsiz görüntülere imza attı.

ÇILDIR GÖLÜ MANÇO'YA PİST OLDU

Doğukan Manço, “Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Güzel ve heyecan verici bir hayaldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ahmet Parlatan da bu hayalimde bana eşlik etti.” dedi.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı VİDEO

