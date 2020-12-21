Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını ilan etti

Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından Nisa Bölükbaşı'na nasıl aşık olduğunu anlattı.

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu.

ÖPÜŞME VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar.

“Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz” ifadelerini kullanan Nisa ve Barış, görüntüyü yayan kişiye dava açacaklarını belirtmişti.

"GÖZLERİNİN İÇİ GÜLÜYORDU"

Tüm bu gelişmelerin ardından Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir pozunu paylaştı. Barış paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü.

Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.