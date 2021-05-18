Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık

Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı'nın ayrıldıklarını duyurduğu Barış Murat Yağcı, ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

“Survivor” yarışmasında tanışıp, Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Barış Murat Yağcı, ayrıldıkları iddiasını yalanladı.

Yağcı, katıldığı radyo yayınında Nisa Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." paylaşımı yapmıştı.