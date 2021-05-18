Euro
10.1946
0.84%
Dolar
8.3428
0.37%
Altın
500.91
0.39%
Borsa
1.463
0.62%
Bitcoin
376.195
-1.36%
EXEN Coin
40.59
0.81%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık

    Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı'nın ayrıldıklarını duyurduğu Barış Murat Yağcı, ilişkisinin devam ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık

    “Survivor” yarışmasında tanışıp, Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Barış Murat Yağcı, ayrıldıkları iddiasını yalanladı.

    Yağcı, katıldığı radyo yayınında Nisa Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

    "HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

    Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." paylaşımı yapmıştı.

    Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık #1

    Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir