Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmamızı rüyalarında bile göremezler

Survivor 2020'den sonra birliktelikleriyle gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

'Survivor 2020'de birlikte yarıştıkları Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yağcı, bazı kişilerin Nisa Bölükbaşı ayrılmalarını beklediğini belirterek, "Bu öyle kolay olmaz. Bizim ayrılmamızı rüyalarında bile zor görürler" dedi.

"EVLİLİK TEKLİFİMİN DÜNYADA BENZERİ OLMAYACAK"

"Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir evlilik teklifinde bulunacağım" diyen Barış MuratYağcı, Nisa ile iki yıl içinde evlenmeyi düşündüklerini açıkladı:

"NİSA DOĞRU KİŞİ"

"Evlilik iki yıl içinde olabilir, Nisa benim için doğru kişi ama okul sorunu var. Yarışmada bir dönemi kaçırmıştı, şimdi birkaç okulla görüşüyoruz burslu okuması için. Olursa burada okuyacak, olmazsa Çekya'ya dönecek. Şimdilik her şey yolunda. Evlilik ileriye dönük bir şey. Benim için Nisa doğru kişi, olursa onunla olur."