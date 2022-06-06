Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı

Barış Murat Yağcı'nın sevgilisi Laura Celine güzelliğiyle dikkat çekti.

Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Yağcı, elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açktı.

Elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

Yabancı sevgili

ağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.