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    Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı

    Barış Murat Yağcı'nın sevgilisi Laura Celine güzelliğiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 09:59
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    Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı

    Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

    Yağcı, elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açktı.

    Elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

    Yabancı sevgili

    ağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

    Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı #1

    Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı #2

    Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı #3

    Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı #4


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