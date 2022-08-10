Barış Yurtçu isyan etti

Barış Yurtçu, eşi Deniz Baysal Yurtçu'yu görmemekten şikayetçi..

Aydın'da düzenlenen 16. Kültür-Sanat ve Taze İncir Festivali'nde sahne alan Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu özel açıklamalarda bulundu.

Yurtçu, 2019 yılında dünyaevine girdiği oyuncu Deniz Baysal Yurtçu (31) ile evliliklerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İşler yoğun

Kendisinin yoğun konserlerinin olması ve 'Zehra Balaban' karakteriyle TRT 1 dizisi 'Teşkilat'ın kadrosunda yer alan oyuncu eşi Deniz Baysal'ın da setlerinin yeniden başlaması sebebiyle çok görüşemediklerini anlatan Yurtçu, şu açıklamayı yaptı:

"Alıştık"

"Geçtiğimiz günlerde fırsat bulup, eşimle 1-2 gün Çeşme tatiline çıktık. Deniz'in setleri tatile girdi ama kendi bireysel işleri vardı, evle ilgilendi biraz. Şimdi yeni sezonda setler yeniden başlayacak. Ben de tatilden sonra yeniden işimin başındayım. İkimiz de çok yoğunuz, çok görüşemiyoruz ama sıkıntı değil bizim için, alıştık. "