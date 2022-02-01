Bartu ve Merve Küçükçağlayan çiftini bebek heyecanı sardı.

İki yıl önce psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan, baba oldu. Heyecanla gün sayan çift, sonunda kızlarına kavuştu.

Kadıköy ilçe nüfus müdürlüğüne giden Küçükçağlayan, bir fotoğraf paylaştı altına da soru işareti koydu. Çağlayan'ın paylaşımı 'kızına kavuştu' şeklinde yorumlandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına ilgi büyük oldu. Sanatçı dostları, çifti tebrik etti.

"CANIM KADINLAR"

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Bartu Küçükçağlayan, yaşadığı mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı; “Karıcım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana 'ilk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum… Ama doğacak kızımıza güle ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde neredeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim. Ve Merve, karıcım, sevgilim doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan gelip sarılacağım şimdi size muah!”