Bartu Küçükçağlayan kızıyla poz verdi Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve minik kızı Mevsim'in ayna pozu kalpleri ısıttı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, dört sene önce psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine girmişti.

Küçükçağlayan, 2022 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, son olarak minik kızıyla ayna pozu verdi.

Baba kızın beğeni yağan fotoğrafına ise Enis Arıkan, Mert Yazıcıoğlu, Gülse Birsel, Müfit Kayacan, Hasibe Eren, Şebnem Bozuklu gibi ünlü isimlerden yorum geldi.,

Kızıyla bu pozunu yayınlayan Bartu Çağlayan, paylaşımına şu notu düştü:

"Seni seviyorum çocuk"