Başak Dizer, Londra'da! Pozları sosyal medyada dikkat çekti

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında evlenmişti.

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Magazin dünyasının gözde çifti, şu sıralar Londra'da zaman geçiriyor.

LONDRA GÜNLERİ

Tatlıtuğ Ailesi'nin pozları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Başak Dizer'in Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda ünlü çiftin şık ve doğal halleri dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile olan samimi anları, takipçileri çok beğendi. Kurt Efe'nin tatlı halleri ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.