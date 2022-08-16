Başak Sayan: Her şey büyülü bir film gibi

Başak Sayan: Her şey büyülü bir film gibi

Anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Başak Sayan, evliliğinin 8. yılına özel bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Başak Sayan, 2014'te iş insanı Murat Vardal ile evlenmişti. 2017'de ikizleri Ares ve Milan'ı dünyaya getirince mesleğini bırakmıştı.

8 yıl geçti

Oyunculuktan sonra yazarlığa ağırlık veren Sayan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sunan eski oyuncu, evliliğinde 8'inci yılı geride bıraktı.

Ailesi için oyunculuğu bırakan Başak Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yıl dönümünü kutladı. Nikah gününden bir fotoğraf paylaşan Sayan altına şu notu düştü:

"Meditasyonda bu yemini etmiştim"

"Dün evlilik yıldönümümüzdü. Tam 8 sene evvel dün tanıştıktan 1 ay sonra Washington DC’de evlendik. Aylarca meditasyonlarımda bu yemini ettiğimi imgeledikten sonra deneyimlemek inanılmazdı. Bu kadar sene nasıl geçti bilmiyorum. Öyle çok şey doldurduk ki içine. Güldük, eğlendik, ağladık, kavga ettik, kenetlendik, birbirimize ayna olduk, eksikliklerimizi gösterdik, sevgili, eş, öğretmen, dost, yoldaş olduk. En önemlisi olağanüstü iki evlat dünyaya getirdik birlikte.





"İlahi bir film"

Tarifi olmayan duygular da yaşadık, çok zor şeyler de deneyimledik. Çocuklarımızı büyütürken biz de büyüdük, olgunlaştık. Şimdi geriye dönüp baktığımda o havalimanında karşılaşmamızın, benim o sırada iptal edilen film çekimlerimin, senin uçağı kaçırıp benim uçağıma binmek zorunda kalışının anlamını daha iyi anlıyorum. Sanki her şey büyülü bir filmin kareleri gibi… İlahi bir film... İyi kilerimin en başında geliyor. Nice mutlu evlilik yıldönümlerine aşkım. Birlikte, el ele ve son ana değin… Çok şükür…"

Şimdilerde gözlerden uzak, Şile'de doğa ile iç içe sakin bir yaşam sürdüren Başak Sayan, daha önce "Uzun bir süredir çocuklarla beraber Şile'deki evimizde kalıyoruz. Ormanın içinde kalabalıktan uzakta organik bir yaşam sürmeye çalışıyoruz" demişti.