Başörtülüleri taciz eden Deniz Çakır, Kim Kardashian'ı eleştiren Ece Üner'e 'avam' dedi! Deniz Çakır kimdir?

Daha önce başörtülüleri taciz eden Deniz Çakır, bu sefer de Kim Kardashian'ı eleştiren Ece Üner'e çıkış yaptı. Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Deniz Çakır'ın hayatı...

Geçtiğimiz yıl gittiği bir mekandaki başörtülü kadınları sözlü taciz ederek fotoğraflarını çeken oyuncu Deniz Çakır, başörtülere "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde çıkış yapmıştı.

Bu ifadelerle uzun sürede gündemde kalan 'Deniz Çakır kimdir?' oldukça merak edilmişti.

DENİZ ÇAKIR, ECE ÜNER'E NEDEN SATAŞTI?

Oyuncu Deniz Çakır, bu sefer de Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'e ağır eleştirilerde bulundu.

ABD'de yaşayan Ermeni asıllı reality show starı Kim Kardashian'ın, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı destekler nitelikte paylaşımının ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, TV ekranlarında bir eleştiride bulunmuştu.

ECE ÜNER'İN DENİZ ÇAKIR'DAN TEPKİ GÖREN KONUŞMASI

Ece Üner, Kim Kardashian ile ilgili, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Çakır, Ece Üner'in bu sözlerine neden tepki gösterdi? Daha önce de, başörtülü kızları taciz eden Deniz Çakır, Ermeni ünlü Kim Kardashian'ı neden savundu? Detaylar haberimizde...

DENİZ ÇAKIR, ECE ÜNER'E NE DEDİ?

Olayla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Çakır, Ece Üner'e "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil.“ dedi.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Deniz Çakır, 31 Aralık 1982'de Trabzon'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Ayrancı Süper Lisesi'nde tamamlayan Deniz Çakır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu ve öğrenciyken Ankara Radyosu‘nda, radyo tiyatrosu yaptı.

Radyo reklamları da seslendiren Deniz Çakır 2004'te İstanbul'a taşınarak Hülya Avşar ve Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” dizisinde rol aldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN FERHUNDE'Sİ: DENİZ ÇAKIR

Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde 2006 yılında rol alan Deniz Çakır, "Ferhunde" ismindeki karakteri ile ünlendi.

Deniz Çakır, 2013'te Muhteşem Yüzyıl'da, son olarak da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mafya adamının eşi rolünü oynadı.



