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    Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan ayrıldı

    İlişkilerini gözler önünde yaşayan çiftten üzücü haber geldi. İkilinin fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı iddia ediliyor.
    • 24.10.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:56
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    Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan ayrıldı

    Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent' karakterine can veren Batuhan Karacakaya, Survivor'daki performansıyla da beğeni toplamıştı.

    Survivor dönüşünde hayatının aşkını bulan Karacakaya, Ayşe Aslan isimli genç kız ile bir ilişkiye başlamıştı.

    İlişkileri beğeni toplayan çiftten üzücü haber geldi.

    Ayrıldılar

    İddiaya göre, Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan ilişkilerini noktaladı.

    İkilinin ayrılık nedeni olarak ise fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia ediliyor.

    Bir diğer iddiaya göre ise Ayşe Aslan'ın, yakın çevresine "Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni." dediği öne sürüldü.

    Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan ayrıldı #1

    Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan ayrıldı #2

    Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan ayrıldı #3


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