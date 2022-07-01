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    Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Nisa'ya gönderme

    Batuhan Karacakaya'nın kardeşi, Survivor şampiyonu Nisa'ya bomba bir göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:43
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    Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Nisa'ya gönderme

    Batuhan Karacakaya ve ailesinin Survivor finali gündeminde yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

    Batuhan Karacakaya'nın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyince Acun Ilıcalı, jet hızıyla yanıt verdi ve daha önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin aktif olduğunu bu sezon da aynı durumun Batuhan Karacakaya'nın annesiyle yaşandığını söyledi.

    "Oğlu şampiyon olamayınca suçlu biz oluyoruz"

    Acun Ilıcalı, konuşmasının devamında ise "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.

    Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya'nın hedefinde de Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı vardı.

    "Üzüldüğüm tek şey.."

    Melisa Karacakaya, paylaşımında "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

    Batuhan Karacakaya nın kardeşinden Nisa ya gönderme #1

    Batuhan Karacakaya nın kardeşinden Nisa ya gönderme #2


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