Petrol
107.52
0.83%
Euro
16.39
0.41%
Dolar
14.79
0.61%
Altın
920.21
0.33%
Borsa
2146
0.59%
Bitcoin
601.981
0.72%
BTXN Coin
39.25
0.46%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Bayhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti

    Bayhan, estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'i görünce "Ben Seren Serengil'e benzettim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti

    "Popstar Bayhan" olarak tanıdığımız şarkıcı Bayhan Gürhan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

    Programdaki magazin haberleri hakkında yorumlarda bulunan Bayhan, kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jayne McConachy'in haberini görünce şaşkınlığını gizlemeyemedi.

    "SEREN SANDIM"

    Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak kendini baştan yaratan estetik bağımlısı hemşire hakkında konutu. "Ben Seren Serengil sandım ona benzettim." dedi.

    Bayhan, Tara Jayne i Seren Serengil e benzetti #1

    Bayhan, Tara Jayne i Seren Serengil e benzetti #2

    Bayhan, Tara Jayne i Seren Serengil e benzetti #3

    Bayhan, Tara Jayne i Seren Serengil e benzetti #4

    Bayhan, Tara Jayne i Seren Serengil e benzetti #5

    Bayhan, Tara Jayne i Seren Serengil e benzetti #6


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna: Rusya, Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılsın
    Dünya

    Ukrayna: Rusya, Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılsın

    Almanya'dan uyarı: Rus merkezli Kaspersky kullanmayı bırakın
    Teknoloji

    Almanya'dan uyarı: Rus merkezli Kaspersky kullanmayı bırakın

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir