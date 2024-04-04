Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncu açtıBurcu Biricik deniz sezonunu Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik, 5 aylık hamile. Önceki gün havaların ısınmasıyla deniz sezounu açan ünlü oyuncu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Güzelliğiyle ve oyunculuğundaki başarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik sosyal medyada aktif ünlülerden.

2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin dördüncü ayında olan ünlü isim bu süreçte oyunculuğa ara verdi.

Sahil pozları

Deniz sezonunu açan güzel oyuncu sahil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

"Deniz sezonunu açtık dayımızla"

Güzel oyuncu erkek kardeşiyle poz vererek, "Deniz sezonunu açtık dayımızla" şeklinde not düştü.