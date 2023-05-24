Bebek müjdesi geldi! Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola anne olacağını açıkladı.

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Ünlüler camiasında dünyaevine giren isimlerden biri de Ezgi Mola oldu.

Yer aldığı her projede büyük bir beğeni toplayan Mola, son olarak Masumlar Apartmanı'ndaki rolü ile gönüllerde adeta taht kurdu.

Dizinin final yapmasının ardından projelere bir süre ara veren oyuncu, geçtiğimiz günlerde 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlendi.

Hamile olduğunu açıkladı

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Mola'nın nikah şahitliğini Enis Arıkan yaptı.

Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Çiçeği burnunda çiftten ise müjdeli haber geldi.

"Sadece eşim ve ailem biliyor"

Bugün muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Mola bebek sorusuna verdiği, "İstedim oldu." yanıtıyla hamile olduğunu duyurdu

Haberin çok yeni olduğunu söyleyen Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu." dedi.