Bebek müjdesi! Songül Öden anne olmaya hazırlanıyor

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Ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisiyle tanındı.
Partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Öden, oyunculuğu ve güzelliği ile oldukça beğenilen ünlüler arasında.
4 yıl önce evlendi
Bir süre yer aldığı dizilerin ardından şimdilerde gözlerden uzak olan oyuncu, 2020 yılında dünyaevine girdi.
44 yaşındaki Öden, 4 yıl boyunca aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu.
Nikahından paylaştığı kareler ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Bebek geliyor
Habertürk'ün aktarımına göre; evlilik sonrası herhangi bir projede yer almayan Songül Öden'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi.
İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan Öden'in bebeğinin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı.