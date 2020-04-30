Beckham Ailesi, kaybetmeye devam ediyor

David Beckham, 18 milyon sterlin zarar eden şirketle anlaşmayı bozdu.

Beckham Ailesi, şu sıralar pek eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor.

Önce Victoria Beckham 30 çalışanını işten çıkarıp, maaşlarda yüzde 20 kesintiye gidince eleştiri oklarının hedefi oldu.

"BAĞIŞI BİLE KABUL EDİLMEDİ"

Ardından bu yaşananları unutturmaya çalışan David Beckham, corona virüsle mücadele kapsamında bağış yapmak istedi. Ama çalışanlar, “İnsanları zor durumda bırakırken salgına destek olmak çabanız iyi niyetli değil” diyerek bağış yaptırmadı.

ORTAKLIKTAN ÇIKTI

Şimdi de İngiliz basınının ‘Aile için yeni bir utanç’ başlığı ile verdiği başka bir olay yaşandı.

Moda markası Kent Curwen ile ortak olan eski futbolcu David Beckham, şirketin sahiplerinin 18 milyon sterlinlik (156 milyon TL) zarar bildirmesinin ardından 5 yıllık anlaşmasını bozdu. Üstelik Beckham, şirketin iş ortağı olabilmek için, zamanında 7 haneli rakamlar ödemişti.