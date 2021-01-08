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    Beckham ailesi koronavirüs dinlemedi

    David Beckham ve ailesinin İngiltere'deki kısıtlamalara rağmen yeni yıl döneminde Miami'ye gitmesi eleştirilere yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 07:14
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    Beckham ailesi koronavirüs dinlemedi

    Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve ailesinin Noel’de yaptığı yolculuk İngiltere'de tepki topladı.

    MİAMİ'YE GİTTİLER

    Beckham ailesi, Noel ve yeni yılı kutlamak için İngiltere’den özel bir jetle Atlantik Okyanusu’nu aşarak ABD’nin Miami kentine gitti.

    30 MİLYON STERLİNLİK EVDE KALDILAR

    Brooklyn Beckham’ın oyuncu nişanlısı Nicola Peltz’in konuğu olan Beckham ailesi, tatili 30 milyon sterlinlik evde geçirdi.

    Aileye yakın bir kaynak ise söz konusu seyahatin çok daha önceden planlanmış olduğunu öne sürdü.

    Beckham ailesi koronavirüs dinlemedi #1

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