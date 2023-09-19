Bedia Akartürk'ün son hali 83 yaşında yüz ve boyun gerdiren Bedia Akartürk, son haliyle gündem oldu.

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Türk Halk Müziği'nin usta ismi Bedia Akartürk, 83 yaşında estetik ameliyatı olmuştu. Akartürk, ameliyatının ardından yeni imajıyla gündeme gelmişti.

Bugün Bedia Akartürk, 2. Sayfa programına konuk olarak yüz ve boyun bölgesini gerdirmesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"5 sene sonra çökme olacak"

Usta isim "Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim." dedi.

Akartürk, devamında ise "Genç gözükeyim, güzel gözükeyim diye, doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim." yorumunda bulundu.