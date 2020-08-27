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    Begüm Kütük: Hediye isteme bağış yapın

    40 yaşına giren Begüm Kütük, bu sene kendisi için hediye istemedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 10:31
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    Begüm Kütük: Hediye isteme bağış yapın

    Oyuncu Begüm Kütük, 40 yaş doğum günü hediyesi olarak Bir Dilek Tut Derneği’ne bağış yapılmasını istedi.

    Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı:

    “Bu yıl hepimizin yaşadığı talihsizlikler, acılar, hastalıkla mücadele derken, günden güne daha hassas ve duyarlı biri oldum. Yaşamın sandığımız kadar uzun olmadığını ama paylaşacak onca güzelliğe yetecek ömrümüzün olduğunu anladım.

    "HEDİYE İSTEMEM"

    Dostlarımdan hediye istemiyorum. 40. doğum günümü Bir Dilek Tut Derneği’ndeki çocukların dileklerine bağışlıyorum.

    "HAYALLERE KATKI SAĞLAYIN"

    Elif Nur’un en büyük hayali piyano sahibi olmak. Elif Nur’un hayaline katkı sağlamak için dilediğiniz kadar bağış yapabilirsiniz.”

    Begüm Kütük: Hediye isteme bağış yapın #1

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