Begüm Kütük'ün çocuk planına koronavirüs engeli

Ünlü oyuncu Begüm Kütük, koronavirüs yüzünden çocuk hayalini ertelediğini söyledi.

Oyuncu Begüm Kütük, önceki gün 2010 yılında evlendiği karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Ajda Pekkan konserine gitti.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kütük, ilkokul eğitimi aldığı yıllarda Süperstar'ın taklidi yaptığını itiraf etti. Çocukluk anısını anlatan Begüm Kütük, "Benim idolüm Ajda Pekkan. Çok severim, ilkokul müsameresinde Ajda olmuşluğum var. Hatta videolarım bile var. Sonra tiyatro oyunlarımda 'Uykusuz Her Gece' şarkısını söylüyordum. Benim için yeri özel, kıymetli... En büyük starlardan biri." ifadelerini kullandı.

"AŞILARIMI OLDUM"

41 yaşındaki ünlü oyuncu, ayrıca eşiyle birlikte koronavirüs nedeniyle çocuk sahibi olma fikrini ertelediklerini ifade etti. Kütük, "İki aşımı da oldum ve psikolojik olarak rahatladım. Biraz daha vakit var, pandemi hepimizi ürkütüyor." şeklinde konuştu.