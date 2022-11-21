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    Begüm Öner'den kaza açıklaması

    Begüm Öner, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:40
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    Begüm Öner'den kaza açıklaması

    Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.

    Korkunç kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kaza sonrası açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Ören, Instagram hesabından arkadaşlarının sağlık durumuna dair açıklamada bulundu.

    Begüm Öner den kaza açıklaması #1

    "Yetişemiyorum"

    Öner, "Arayan soran herkese çok teşekkürler. Merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince az hasarla atlatmaya çalışacağız. İnşallah iyi olacağız." dedi.

    Begüm Öner den kaza açıklaması #2


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