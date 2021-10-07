Bergüzar Korel: Beceriksiz ve üşengecim

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, henüz hastane çantasını hazırlamadığını ifade etti.

İki erkek çocuğu olan Bergüzar Korel, bu kez kız bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi. 36 haftalık hamile olan 39 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle dertleşti.

Kızı Leyla'yı kucağına almaya az bir zaman kalan Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ONU DA BECEREMEDİM"

"Hala hastane çantası hazırlamamış, çocukların dolabını yerleştirmemiş ama bu sabah daha yüzünü yıkamadan 6.30 da uyanıp banyo dolabını düzenlemeye kalkan bir anne bırakalım şuraya... Onu da beceremedim. Her şeyi bir atasım geldi. Yine konsantre olamıyorum.

"SIFIR"

Aşırı beceriksiz ve üşengecim! İki adımda nefes nefese kalıyor her şeyi erteliyorum. En büyük motivasyonum yemek. Damar yolu açsanız karbonhidrat fırlar öyle söyleyeyim. Normal hayatımda ne yapıyorsam tersini yapıyorum. Umurumda mı? Sıfır..."







