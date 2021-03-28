Behzat Uygur: Caner Cindoruk mendil satıyordu

Behzat Uygur, babası Nejat Uygur ile ilgili bir anısını anlatırken Caner Cindoruk'a dair bir itirafta bulundu. Uygur, Cindoruk'un bir zamanlar mendil sattığını söyledi.

Usta sanatçı Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Volkan karakteriyle başrol oynayan Caner Cindoruk hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Babası Nejat Uygur'la turnede olduğu bir döneme ait anısını paylaşan Behzat Uygur, mendil satan küçük bir çocuğu oyuna davet ettiklerini ve o çocuğun Caner Cindoruk olduğunu söyledi.

"ŞİMDİ ÇOK BEĞENİLEN BİR OYUNCU"

Uygur anlattıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Yıllar önce babam Nejat Uygur ile Adana turnesindeydik. Babam mendil satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Tiyatroya götürdü. O çocuk şimdi çok beğenilen bir oyuncu, Caner Cindoruk.”