Behzat Uygur: Sahne bizim evimizdi

Behzat Uygur, ailesinin tiyatro yolculuğu ve babası Nejat Uygur ile olan anılarından bahsetti.

58 yaşındaki usta oyuncu Behzat Uygur, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Behzat Uygur, Uygur Ailesi'nin tiyatro yolculuğunu, babasıyla anılarını ve eşi Çiğdem Uygur’la ilişkisini anlattı.

"BABAM AKRABALARIYLA SAHNEYE ÇIKARDI"

Babasıyla olan anılarından ve gençlik yıllarından bahseden Uygur, “Sahne bizim evimiz gibiydi.” diyen Uygur, şöyle konuştu: “Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ‘sahneye çık’ derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken ‘Cibali Karakolu’ oyununda ‘sahneye çık, çay getir’ dedi. Sonra çıkınca ‘sen kimin oğlusun’ dedi, seyirci koptu.” diye konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİ

Behzat Uygur, “Pandemi dönemi eşiniz Çiğdem Uygur’la ilişkinizi nasıl etkiledi? Evdeki karantina günlerinde eşinizi yeniden mi tanıdınız?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

"ALLAH BENİM CEZAMI VERSİN"

“Yok ya 40 senelik karımı 2 senelik COVID döneminde tanıyacaksam, Allah benim cezamı versin. Biz balayına çıkmadık, turneye gittik. Balayına 10 yıl sonra çıktık. COVID-19 döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Seyircinin perde arkasından sesini bile özledik.”