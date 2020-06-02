Oyuncu Belçim Bilgin, koronavirüs sayesinde kendini daha çok sevdiğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi oyuncu Beşçim Bilgin, koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmıyordu. Bilgin, karantina günlerini anlattı.

"BU BAŞKA BİR ŞEY"

"Şahmeran" adlı tiyatro oyunu salgın nedeniyle askıya alınan Bilgin, “Kendimi daha fazla sevmeye başladım bu zamanda. Hep mutlu ve pozitif olmayı tercih eden biriyim ama bu başka bir şey.

"KENDİNİ SEVMEK"

Kendimizi sevmek, kendimizi beğenmek değil. Kendini sevmek, kendine özen göstermek, kendin için bazı anlar yaratmak, kendini biraz şımartmak demek” ifadelerinde bulundu.