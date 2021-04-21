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    Belçim Bilgin, sevgilisiyle alışverişte

    Sevgilisi Alfredo Di Blasio ile alışverişe çıkan Belçim Bilgin, ihtiyaç olmadığı sürece evden çıkmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 11:28
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    Belçim Bilgin, sevgilisiyle alışverişte

    Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

    Günün erken saatlerinde AVM’ye gelen çift, evleri için dekorasyon alışverişi yaptı.

    "ÇİFT MASKE TAKIYORUZ"

    Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için çift maske takıp ve hızla alışverişimizi tamamladık.” dedi.

    Belçim Bilgin, sevgilisiyle alışverişte #1Belçim Bilgin, sevgilisiyle alışverişte #2

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