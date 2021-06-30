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    Belçim Bilgin'den aşk pozu

    Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi ünlü oyuncu Belçim Bilgin, aradığı aşkı sonunda buldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 08:39
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    Belçim Bilgin'den aşk pozu

    Oyuncu Belçim Bilgin, 2018’de 12 yıllık eşi Yılmaz Erdoğan’dan boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl da İtalyan-Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    NEW YORK'TA BULUŞTULAR

    Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York’ta buluştu.

    Ünlü oyuncu, sevgilisini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve “Aşk daima kazanır” notunu yazdı.

     

    Belçim Bilgin den aşk pozu #1Belçim Bilgin den aşk pozu #2

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