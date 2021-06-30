Belçim Bilgin'den aşk pozu

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi ünlü oyuncu Belçim Bilgin, aradığı aşkı sonunda buldu.

Oyuncu Belçim Bilgin, 2018’de 12 yıllık eşi Yılmaz Erdoğan’dan boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl da İtalyan-Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

NEW YORK'TA BULUŞTULAR

Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York’ta buluştu.

Ünlü oyuncu, sevgilisini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve “Aşk daima kazanır” notunu yazdı.