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    Belçim Bilgin'in sevgilisi Türkiye'de

    Belçim Bilgin, sevgilisiyle AVM turunda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 07:45
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    Belçim Bilgin'in sevgilisi Türkiye'de

    Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile İstinye Park’taydı.

    İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

    Geçen yıl Hollywood Türk Filmleri Festivali’nde objektiflerin karşısına geçen sevgililer, Türkiye’de ilk kez birlikte görüntülendi. Çift baş başa yemek yedikten sonra mağazaları dolaştı.

    İklili, koronavirüsten korunmak için maskelerini takmayı ihmal etmedi.

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