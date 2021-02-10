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    Belçin Bilgin boks dersleri almaya başladı

    Pandemi döneminde de sporunu eksik etmeyen Belçim Bilgin, evinin salonunu ringe çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 13:51
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    Belçin Bilgin boks dersleri almaya başladı

    Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin, koronavirüse rağmen geçen hafta verdiği doğum günü partisi ile çok konuşulmuştu.

    OĞLUYLA MAÇ YAPTI

    38 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için boksa başladı.

    Evin salonunu adeta ringe çeviren Bilgin, hocası ile antrenmanını bitirdikten sonra bu kez eski eşi Yılmaz Erdoğan’dan olan oğlu Rodin ile boks maçı yaptı.

    Belçin Bilgin boks dersleri almaya başladı #1

    Belçin Bilgin boks dersleri almaya başladı #2

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