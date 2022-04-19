Bella Hadid, çocuklarla oynayan cami imamının görüntülerini paylaştı

İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii'sindeki çocuklarla oynayan imamın görüntülerini, Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştı.

İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun çocuklarla 'teravih treni' adı verdiği oyunu oynaması büyük beğeni toplamıştı.

Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntüleri bazı kimseler tarafından eleştirilmişti.

Bella Hadid o görüntüleri paylaştı

Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid ise resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.



