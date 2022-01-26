Bella Hadid, içkiyi bıraktı

Bella Hadid, 6 ay önce alkolü bıraktığını verdiği son röportajda itiraf etti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, InStyle'a verdiği röportajda birbirinden samimi itiraflarda bulundu. Ünlü model, kendini kontrol edemediğini hissettiği için altı ay önce içmeyi bıraktığını söyledi.

25 yaşındaki model, altı ay önce alkol almayı bıraktığını söyledi:

"ALKOLÜ SEVİYORDUM"

“İçme konusunda üzerime düşeni yaptım. Alkolü seviyordum ve öyle bir noktaya geldi ki ben bile kendimi kontrol edemediğimi hissettiğim geceler yaşamaya başladım."

"Artık içme ihtiyacı hissetmiyorum" diyen ünlü model, geleceği için ayık kalmayı planladığını açıkladı.

ŞİDDETLİ DEPRESYON YAŞIYOR

Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını, zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyleyerek Instagram'da ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Hadid, daha önce de, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.