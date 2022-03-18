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    Bella Hadid: İlk estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım

    Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in estetik itirafı tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 12:03
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    Bella Hadid: İlk estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım

    Filistin kökenli model Bella Hadid, bir derginin bu ayki sayına konuk oldu. Daha önce verdiği bir röportajda bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini söyleyen dünyaca ünlü modelden itiraflar geldi.

    25 yaşındaki model Bella Hadid, ilk kez 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını söyledi ve ekledi: "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim."

    ANNESİ TEPKİ ALDI

    Bella Hadid'in, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını itiraf etmesi, annesinin çocuk yaştaki kızının estetik operasyon geçirmesine izin vermesi nedeniyle tartışma konusu olmasına yol açtı.

    Bu arada Bella, sürekli sarışın olan kardeşi Gigi'nin de gölgesinde kalmış gibi hissettiğini itiraf etti.

    Bella Hadid: İlk estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım #1

    Bella Hadid: İlk estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım #2

    Bella Hadid: İlk estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım #3

    Bella Hadid: İlk estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım #4


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