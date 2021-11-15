Bella Hadid, tatilde

Dünyanın en ünlü modellerinden Bella Hadid, Miami'de kafa dağıtıyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden ağlayarak takipçileriyle dertleşen dünyaca ünlü model bir çocuk annesi Bella Hadid, hayata döndü. Tatile çıkan Bella Hadid, plajda stres atarken görüntülendi.

DÜĞÜNE GELDİ

Lauren Perez ile David Waltzer'in bir kumsalda yapılacak düğünü için Miami'ye gelen Bella Hadid, günün bir kısmını plajda geçirdi.

Arkadaşlarıyla stres atan Hadid, yeni doğum yapmasına rağmen kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Güzelliğinin yanı sıra doğallığıyla da ön plana çıkan isimlerden biri olan Hadid, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model şunları söylemişti:

"KAYBOLMUŞ"

“İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."



