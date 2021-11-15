Euro
11.4663
0.12%
Dolar
10.0046
0.05%
Altın
596.27
-0.62%
Borsa
1.678
2.43%
Bitcoin
657.614
0.86%
BTXN Coin
21.04
-0.84%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Bella Hadid, tatilde

    Dünyanın en ünlü modellerinden Bella Hadid, Miami'de kafa dağıtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bella Hadid, tatilde

    Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden ağlayarak takipçileriyle dertleşen dünyaca ünlü model bir çocuk annesi Bella Hadid, hayata döndü. Tatile çıkan Bella Hadid, plajda stres atarken görüntülendi.

    DÜĞÜNE GELDİ

    Lauren Perez ile David Waltzer'in bir kumsalda yapılacak düğünü için Miami'ye gelen Bella Hadid, günün bir kısmını plajda geçirdi.

    Arkadaşlarıyla stres atan Hadid, yeni doğum yapmasına rağmen kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Güzelliğinin yanı sıra doğallığıyla da ön plana çıkan isimlerden biri olan Hadid, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

    Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model şunları söylemişti:

    "KAYBOLMUŞ"

    “İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

    Bella Hadid, tatilde #1Bella Hadid, tatilde #2Bella Hadid, tatilde #3

    Bella Hadid, tatilde #4

    Bella Hadid, tatilde #5Bella Hadid, tatilde #6Bella Hadid, tatilde #7Bella Hadid, tatilde #8Bella Hadid, tatilde #9

    Bella Hadid, tatilde #10

    Bella Hadid, tatilde #11

    Bella Hadid, tatilde #12


    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir