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- Bella Hadid ve Irina Shayk kukla oldu
Bella Hadid ve Irina Shayk kukla oldu
Bir markanın yeni katalog çekmleri için kamera karşına geçen Bella Hadid ve Irina Shayk güzellikleriyle yine büyüledi.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 07:40
Bella Hadid ile Irina Shayk, dünyaca ünlü bir markanın İlkbahar 2021 Koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
KUKLA OLDULAR
Steven Meisel’in objektifine poz veren güzel modeller, kukla temalı karelerle dikkat çekti.
İtalyan lüks modaevinin kampanyası hayli dikkat çekti.