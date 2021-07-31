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    Bella Hadid'den Türkiye mesajı: Toprakları ve canlıları için dua ediyorum

    Bella Hadid çıkan orman yangınlarına ilişkin bir paylaşım yaparak, "Bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 16:08
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    Bella Hadid'den Türkiye mesajı: Toprakları ve canlıları için dua ediyorum

    Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

    Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını şiddetini artırarak, birçok kişiye ve eve zarar verdi.

    Yangının boyutu çekilen karelere yansırken, dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi.

    Destek mesajı yayınlayan isimlerden birisi ise ünlü manken Bella Hadid oldu.

    "TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM.."

    Lewis Hamilton, Michele Morrone ve Dua Lipa'nın ardından Bella Hadid'den de Türkiye paylaşımı geldi.

    24 yaşındaki Hadid yaptığı paylaşıma, "Tanrım, bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum.” notunu düştü.

    Bella Hadid den Türkiye mesajı: Toprakları ve canlıları için dua ediyorum #1

    Bella Hadid den Türkiye mesajı: Toprakları ve canlıları için dua ediyorum #2

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