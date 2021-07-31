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Bella Hadid'den Türkiye mesajı: Toprakları ve canlıları için dua ediyorum

Bella Hadid'den Türkiye mesajı: Toprakları ve canlıları için dua ediyorum

Bella Hadid çıkan orman yangınlarına ilişkin bir paylaşım yaparak, "Bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum" dedi.