Bella Hadid'in dekoltesi göbeğe kadar indi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu.

New York ve Milano Moda Haftası'nda podyumun en dikkat çeken modellerinden olan Bella Hadid, iddialı kıyafetiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Derin dekolte

Siyah göbeğine kadar inen dekolteli bluzuyla dikkat çeken Hadid, sütyen giymeyi ise tercih etmedi. Bella, güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

"Hiç dolgum yok"

Hadid bir süre önce yaptığı açıklamada, “Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte.” demişti.