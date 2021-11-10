Bella Hadid'in gözyaşları

Bella Hadid, duygusal olarak çok zor zamanlardan geçtiğini ve yaşadığı psikolojik çöküşleri, ağladığı fotoğraflarını derleyerek paylaştı.

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını üzdü.

Güzelliğinin yanı sıra doğallığıyla ön plana çıkan isimlerden biri olan Bella Hadid, son birkaç yıldır neredeyse her gün ağladığını açıkladı.

Instagram’da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith’in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına “Seni ve sözlerini seviyorum” yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:

"İYİ OLACAĞIZ"

“İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz. Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız.”



