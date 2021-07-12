Bella Hadid'in kıyafeti olay oldu

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan dünyaca ünlü model Bella Hadid, Cannes Film Festivali'ne kıyafetiyle damga vurdu.

İlgin elbisesiyle dikkat çeken ve kendisinden bahsettiren Bella Hadid'in göğüs dekoltesindeki akciğeri andıran kolyeli dekoltesi çok konuşuldu.

YENİ AŞK

Ünlü model, Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'dan yeni fotoğraflar paylaştı. Hadid, paylaşımları arasına yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı da ekledi, ancak sevgilisinin ismini vermemek için kendisini etiketlemedi.

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