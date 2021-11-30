Bella Thorne, düğünü gölgede bıraktı

Bella Thorne, annesinin düğününde dekoltesiyle annesinin önüne geçti.

Oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne'un annesi Tamara Thorne, önceki gün deniz kıyısında gerçekleşen bir nikahla evlendi.

Tamara Thorne’un kocasının ismi açıklanmadı. Bella Thorne, daha önce verdiği bir röportajda, annesinin kocası için “Doc” diye bahsetmişti.

"ÇILGIN AŞIKLAR"

İkiliyi "Çılgın aşık gençler" olarak niteleyen Bella Thorne, nikah töreninde giydiği sade siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Göğüs dekoltesiyle ön plana çıkan Bella Thorne, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Meksika'daki The St. Regis Punta Mita Resort'ta gerçekleşen nikah töreninde, 51 yaşındaki Tamara Thorne’un sade gelinliği takipçileri tarafından çok beğenildi. Törende Bella Thorne, ablaları 29 yaşındaki Kaili Thorne ve 28 yaşındaki Dani Thorne ile nedime olarak hazır bulundu.