Ben Affleck'in parası Jennifer Lopez'e yetmiyor Ben Affleck'in, eşi Jennifer Lopez'in harcamalarına yetişemediğini öne sürdü.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.

Düğün 3 gün sürdü

İkili, 2021'de yıllar önce bitirdikleri ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce gündemde kalmıştı.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Beverly Hills'te 60.85 milyon dolara devasa bir malikane satın almalarıyla gündeme gelen ikilinin evliliklerinde, kara bulutlar dolaşmaya başladı. İkilinin maddi konularda tartışmaya başladıklarını iddia edildi.

Jennifer lüks seviyor

Çifte yakın kaynaklar, "Hepsini olmasa da yeni evlerinin ücretinin büyük bir kısmını Jennifer ödedi. Jennifer mega yatlar ve lüks arabalar satın alıyor. Bu pahalı yaşam tarzında ısrar ediyor ve Ben'in bu konuda herhangi bir söz hakkı yok." diye konuştu.

Bu durum ünlü çiftin arasında sorunlar yaşamasına neden oldu.