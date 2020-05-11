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Bengü: Ajda Pekkan beni yanlış anladı

Bengü: Ajda Pekkan beni yanlış anladı

"Ajda Pekkan hep kendisi için çalışmış” açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten Bengü, karantina bittiği gibi Süperstar'a ziyarete gideceğini söyledi.