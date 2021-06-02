2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, ikinci kez hamile.

İki yaşında Zeynep adında bir kızı olan Bengü, dört aylık hamile. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Erkek bebek bekleyen Bengü, bebeğinin adını açıkladı:

"ADI SELİM OLACAK"

"Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk. İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için Junior Selim Selimoğlu diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunda da Selim'e bıraktık.

"İKİ ÇOCUK BİRDEN BÜYÜTECEĞİZ"

İki çocuk birden büyüteceğiz, Zeynep 2 yaşına girecek, normalde 1 sene düşünmüyorduk çocuk. Aşerme durumu 'ikinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine, şu ana kadar bir durum olmadı."







