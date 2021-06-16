Bengü: İki çocuk yeter

Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Bengü, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatile gitmeye hazırlandığını söyleyen Bengü, kızı ve kendisi için bir şeyler almak için evden çıktığını söyledi.

"HAMİLELİK BİR HASTALIK DEĞİL"

İkinci bebeğine hamile olan Bengü, “Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım.” dedi.

"BAŞKA ÇOCUK YOK"

Bengü, başka çocuk düşünmediğini sözlerine ekledi: “Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum.”

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahneye çıkacağını söyledi.