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    Bengü oğlu Selim'in yüzünü ilk kez gösterdi

    İş insanı Selim Selimoğlu ile evli olan şarkıcı Bengü, geçtiğimiz kasım ayında ikinci kez anne olmuştu. Bengü, Selim adını verdikleri oğlunun yüzünün gözüktüğü fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 17:27
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    Bengü oğlu Selim'in yüzünü ilk kez gösterdi

    2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

    Mutlu bir evlilik sürdüren Selim Selimoğlu ve Bengü çifti, geçtiğimiz kasım ayında ise Selim adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

    Daha önce oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

    Selim babasına benziyor

    Bengü, yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla çekildiği fotoğrafını paylaştı.

    Paylaşımına nazar boncuğu emojisi koyan Bengü, ''İyi Bayramlar'' ve ''Biz'' notunu ekledi.

    Bengü, yaptığı paylaşımla birlikte oğlu Selim'in yüzünü de ilk kez göstermiş oldu. Ünlü şarkıcının takipçileri, Selim'i babası Selim Selimoğlu'na benzetti.

    Bengü oğlu Selim in yüzünü ilk kez gösterdi #1

    Bengü oğlu Selim in yüzünü ilk kez gösterdi #2

    Bengü oğlu Selim in yüzünü ilk kez gösterdi #3


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