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    Bengü: Oğlumun askerlik çağı gelmiş

    Doktor kontrolünden çıkarken objektiflere yansıyan Bengü, bebeği hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 12:19
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    Bengü: Oğlumun askerlik çağı gelmiş

    İkinci bebeğine yaklaşık 5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Bengü, Nişantaşı'ndaki doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi.

    "DAHA RAHAT OLURUM SANDIM"

    Ünlü şarkıcı, hamileliğinin nasıl ilerlediğini soran gazetecilere, "İkinci çocukta bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum. Karnım büyümese hamile olduğumu hissetmem.

    "KONTROL VARDI"

    Bugün doktor kontrolümüz vardı. Ultrasona girdik, oğlumun askerlik çağı gelmiş." diyen şarkıcı, muhabirleri güldürdü.

    Bengü: Oğlumun askerlik çağı gelmiş #1

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